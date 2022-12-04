Англия обыграла Сенегал и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

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Сборная Англии обыграла Сенегал и прошла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Матч завершился со счетом 3:0.

Голы забили Джордан Хендерсон, Гарри Кейн и Букайо Сака.

Напомним, сегодня определился еще один четвертьфиналист ЧМ-2022. Им стала сборная Франции, которая является действующим чемпионом мира. Она обыграла Польшу — счет составил 3:1.

Чемпионат мира по футболу проходит в Катаре. В четвертьфинал также прошли сборные Аргентины и Нидерландов.

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Татьяна Демина