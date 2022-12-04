Сборная Аргентины обыграла команду Австралии и вышла в 1/4 финала ЧМ-2022

Сборная Аргентины в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который сейчас проходит в Катаре, обыграла команду Австралии. Игра прошла на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне и завершилась со счетом 2:1.

За Аргентину отличились Лионель Месси и Хулиан Альварес, за Австралию — Крейг Гудвин.

В 1/4 финала чемпионата мира Аргентина встретится с Нидерландами, которые ранее обыграли США. Матч состоится 9 декабря, начало в 22:00 мск.

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