Франция обыграла Польшу и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу
Сборная Франция обыграла Польшу в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Счет составил 3:1.
В составе сборной Франции голы забили Оливье Жиру (44-я минута) и Килиан Мбаппе (74 и 90+1). Единственный гол среди футболистов польской команды на счету Роберта Левандовски.
Напомним, чемпионат мира по футболу проходит в Катаре. В четвертьфинал также прошли сборные Аргентины и Нидерландов.
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