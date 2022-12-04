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Франция обыграла Польшу и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

19:56, 04.12.2022
Франция обыграла Польшу и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу
Фото: скриншот видео

Сборная Франция обыграла Польшу в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Счет составил 3:1.

В составе сборной Франции голы забили Оливье Жиру (44-я минута) и Килиан Мбаппе (74 и 90+1). Единственный гол среди футболистов польской команды на счету Роберта Левандовски.

Напомним, чемпионат мира по футболу проходит в Катаре. В четвертьфинал также прошли сборные Аргентины и Нидерландов.

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Татьяна Демина
СпортФутбол

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