Сборная Хорватии вышла в четвертьфинал ЧМ-2022

Сборная Хорватии в серии пенальти победила команду Японии в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Встреча состоялась в понедельник на стадионе «Эль-Джануб». Результат встречи — 1:3.



Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. На гол японца Дайдзэна Маэды (43-я минута) хорваты ответили точным ударом Ивана Перишича (55), который отличился с передачи защитника петербургского «Зенита» Деяна Ловрена.

4 декабря сборная Англии обыграла Сенегал и прошла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Матч завершился со счетом 3:0.

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Маргарита Головатенко