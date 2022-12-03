Нидерланды стали первым участником 1/4 финала чемпионата мира по футболу

Первым участником 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Катаре стала сборная Нидерландов, которая разгромила американскую команду со счетом 3:1.

При этом, в первые минуты матча американской сборной удавалось показывать лучшее владение мячом, из-за чего Нидерланды были вынуждены играть от обороны. Тем не менее, именно голландцы на 10 минуте открыли счет.

После пропущенного мяча сборная США продолжила проявлять активность на чужой половине. На 40 минуте Нидерланды начали более активно прессинговать соперников, что заставило американцев понервничать. Высокий напор оправдался: в дополнительное время голландцы удвоили свое преимущество.

Фото: fifa.com

Третий гол в матче, уже от американцев, был забит только 76 минуте, но уже на 81 минуте Нидерланды нашли чем ответить, и Думфрис беспрепятственно с лёта переправил мяч в сетку ворот.

После этого счет матча не изменился. Команды ушли с поля с результатом 3:1 на табло. В итоге американцы отправляются домой, а голландцы 9 декабря встретятся с победителями матча Аргентина—Австралия. Их встреча начнется сегодня в 22.00 мск.

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Артем Гафаров