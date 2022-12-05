В Казани частично изменят движение троллейбусов №3, 5, 9, 12

В Казани частично изменится движение троллейбусов №3, 5, 9, 12. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс». По прежнему маршруту они будут ходить до 21.45, 5 декабря.



Как рассказали в пресс-службе в МУП «Метроэлектротранс», речь идет об участке дорог на улице Фучика возле домов 131, 131а, 117а. Там будут переключать контактную сеть троллейбуса на объездную дорогу. Ремонтные работы начнутся сегодня в 22.00.

До какого времени будут действовать изменения, пока точно неясно.

Напомним, «Реальное время» уже писало, что с завтрашнего дня изменится схема движения по улице Юлиуса Фучика. Машины будут ездить по специальным дорогам-дублерам до завершения строительства станции метрополитена.

Напомним, в конце октября генеральный директор АО «Казметрострой» Марат Рахимов сообщил, что к 15 ноября завершится строительство объездной дороги в направлении улицы Минской.

В «Казметрострое» также рассказали, что трещина на улице Юлиуса Фучика появилась в связи с падением грунтопригруза. 13 октября участок перекрыли на ночь для ремонта. Специалисты установили, что размыло грунт, в связи с чем решено провести дополнительные противоаварийные работы.

С 17 октября там ограничено движение. Общественный транспорт курсирует по новой двухполосной объездной дороге. Это троллейбусы №5, 9, 12 и автобусы №5, 18, 30, 31, 33, 34, 45, 46, 63, 68 и 77. Для них отменили остановку «Ул. Ломжинская» в направлении 10-го микрорайона. Транспорт останавливается на остановке «Ул. Чишмяле», а затем следует по маршруту.

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Айрат Назипов