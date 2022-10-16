Завтра в Казани ограничат движение по улице Фучика — изменится и схема движения общественного транспорта

С понедельника в Казани ограничат движение на участке дороги по улице Фучика. В связи с этим изменится смеха движения автобусов и троллейбусов, напомнили городские власти.

С 6 утр 17 октября общественный транспорт начнет курсировать по новой двухполосной объездной дороге. Объезжать аварийный участок будут троллейбусы №5, 9, 12 и автобусы №5, 18, 30, 31, 33, 34, 45, 46, 63, 68 и 77. Для них отменят остановку «Ломжинская» в направлении 10-го микрорайона. Транспорт будет останавливаться на остановке «Чишмяле», а затем следовать по маршруту.

Фото: мэрия Казани

Автомобилистам также смогут объехать закрытый участок по объездной дороге.

Фото: telegram-канал Советского района Казани

Напомним, трещина на проезжей части дороги по ул. Фучика — Ломжинской появилась на этой неделе. 13 октября участок перекрыли на ночь для ремонта. Специалисты установили, что размыло грунт, в связи с чем решено провести дополнительные противоаварийные работы.



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Максим Кокунин