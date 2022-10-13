В Казани ночью перекроют движение вблизи перекрестка Фучика — Ломжинская из-за трещины

В Казани на участке дороги вблизи перекрестка Фучика — Ломжинская по улице Фучика сегодня ночью ограничат движение. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии города.

Там появилась трещина на проезжей части. На место выезжали специалисты. По предварительным данным, на этом участке размыло грунт.

После 23.00 дорожники планируют вскрыть верхнее покрытие и заделать возможные трещины и провалы щебенкой. Утром движение на этом участке возобновят. Восстановительные работы продолжат после того, как подготовят альтернативные пути объезда.



Фото: t.me/sovetskiy_kzn

Вчера пользователи соцсетей сообщили о большой трещине на участке дороги по улице Фучика. Место отгородили, «Казметрострой» в целях безопасности организовал круглосуточный мониторинг за участком.



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Татьяна Леухина