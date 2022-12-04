В Казани стартует молодежная модель комитета ЮНЕСКО

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Казани 5 декабря в полилингвальном комплексе «Адымнар» откроется молодежная модель комитета ЮНЕСКО. Об этом сообщается на сайте форума.

Цель мероприятия — привлечение внимания школьников к проблеме сохранения объектов культурного и природного наследия. Оно имитирует настоящую сессию Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

— Основными целями модели станут знакомство молодежи с Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года и принципами работы комитета ЮНЕСКО, привлечение внимания школьников, обмен мнениями, знаниями и опытом по данной тематике, — отмечается в сообщении на сайте.

Участники события — команды ассоциированных школ ЮНЕСКО России, эксперты и специалисты в области всемирного наследия, представители российского МИД, управляющие объектами всемирного наследия.

На церемонии открытия будут присутствовать ответственный секретарь Комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе, Государственный Советник Татарстана, посол доброй воли ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимер Шаймиев.

Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Мероприятие пройдет в рамках Международного форума к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. «Реальное время» писало, что в событии, организованном Министерством иностранных дел РФ совместно с правительством республики, примут участие около 1 тысячи делегатов из России и дружественных стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.



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Елизавета Пуншева