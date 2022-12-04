Председатель Еврокомиссии: соглашение ЕС по потолку цен на нефть, сократит доходы РФ

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, написала в «Твиттере» о том, что соглашение Европейского союза по потолку цен на нефть из России поможет стабилизировать мировые цены на энергоносители. Об этом сообщает «Интерфакс».

— Соглашение ЕС по потолку цен на нефть, скоординированное с G7 и другими, значительно сократит доходы РФ», — написала фон дер Ляйен.

По ее словам, это положительно скажется на стабилизирование мировых цен на энергоносители.

После введения экстренных мер по урегулированию цен на электроэнергию, говорила фон дер Ляйен, необходимо будет провести глубокий анализ и структурную реформацию рынка.



Напомним, страны G7 согласовали введение потолка цен на нефть из России на уровне 60 долларов США за баррель. Еврокомиссия (ЕК) внесла изменения в текст соглашения: заключившие его стороны будут обязаны пересматривать с января каждые 2 месяца ценовой порог на нефть, чтобы держать предельную цену на уровне как минимум на 5% ниже той, по которой РФ ее экспортирует. ЕК также призвала ускорить подготовку нового пакета антироссийских санкций.



Кроме того, в России прорабатывают указ, который запретит российским компаниям и трейдерам, закупающим российскую нефть, продавать ее странам и компаниям, которые ввели ценовой потолок. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть в те страны, которые примут решение ввести ценовой потолок. Вместо этих направлений Россия или переориентирует поставки на рыночно-ориентированных партнеров, или сократит добычу.

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Диана Фатыхова