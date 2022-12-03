Страны G7 согласовали введение потолка цен на нефть из России

Стало известно, что Страны Группы семи (G7) и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов США за баррель. Об этом сказано в заявлении Минфина Америки.



— После согласования с 27 государствами-членами Европейского Союза (ЕС), члены Большой семерки (США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания) и Австралия (будучи действующими членами Коалиции по ограничению цен) присоединяются к ЕС в принятии ограничения цены в размере 60 долларов США за баррель на перевозимую по морю нефть российского происхождения, — сказано в документе.

В нем также отмечается, что ограничение цены начнет действовать "5 декабря или вскоре после» этой даты. Отметим, что страны «Большой семерки» подтвердили, что решение по потолку цен на нефтепродукты из России вступит в силу с 5 февраля 2023 года.

В заявлении также сообщили, что «предельна цена будет объявлена до 5 февраля 2023 года».

Фото: pixabay.com

Вчера газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов, участвующих в дискуссиях, сообщила, что страны Евросоюза уже 2 декабря могут принять решение о потолке цен на российскую нефть в районе $60 за баррель, ожидалось решение Польши.

Еврокомиссия (ЕК) внесла изменения в текст соглашения: заключившие его стороны будут обязаны пересматривать с января каждые 2 месяца ценовой порог на нефть, чтобы держать предельную цену на уровне как минимум на 5% ниже той, по которой РФ ее экспортирует. ЕК также призвала ускорить подготовку нового пакета антироссийских санкций.

Еще в сентябре вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые поддержат лимит цен.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова