На разработку чрезвычайного плана ЕС по сдерживанию цен на электричество уйдут недели

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала «экстренно вмешаться» в чрезвычайно быстрый рост цен на электроэнергию. Однако, дипломаты говорят, что на разработку и реализацию каких-либо значимых шагов могут уйти недели, пишет Bloomberg. Связано это в том числе с тем, что все еще разрабатываются различные варианты того, как ЕС может попытаться снизить цены, которые примерно в 10 раз выше прошлогодних.

Европейские политические круги, пишет издание, предполагают, что собрание министров энергетики европейских стран, которое пройдет 9 сентября, принесет лишь согласование единого рабочего вектора, а вот детали урегулирования энергетического кризиса будут оставлены на более поздний срок. Также важные идеи могут прозвучать во время ежегодного выступления фон дер Ляйен 14 сентября. Недавно она уже подчеркнула необходимость создания чрезвычайного инструмента, который может быть применен в течение нескольких недель.

После введения экстренных мер по урегулированию цен на электроэнергию, говорила фон дер Ляйен, необходимо будет провести глубокий анализ и структурную реформацию рынка. Начаться этот процесс может в начале следующего года. Тем не менее одно только объявление о плане вмешаться в электроэнергетический рынок привело к резкому падению цен на продукцию без каких-то других явных факторов, способствующих этому. Остается не ясным, долго ли продержится такой эффект, потому что перед ЕС стоит сложная задача — разработать единую стратегию, которую примут все 27 стран этого блока.

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Так, Чехия предлагает ограничить цены на природный газ, используемый для производства электроэнергии, и пытается протолкнуть эту идею в другие страны ЕС. Италия предложила другой вариант — ограничить цены на импорт газа из России, Греция предложила разделять и устанавливать различные цены на электроэнергию, произведенную из возобновляемых, гидроэнергетических и ядерных источников, от электроэнергии, произведенной из ископаемого топлива.

Другой вариант продвигает Германия — министр экономики ФРГ Роберт Хабек предложил ввести налог на сверхприбыль, чтобы помочь компаниям и потребителям справиться с ценовым шоком. Изъятые у компаний деньги он предлагает использовать для сохранения социальной сплоченности, а также для финансирования любой другой помощи, пока не будет разработан и введен новый дизайн рынка электроэнергии.

В то же время Германия пытается справиться и с другой проблемой — без российского газа страну ждет рекордная за долгие годы инфляция, о которой недавно заявлял глава немецкого центробанка.

Кроме того, в начале июля стало известно, что правительство Германии добилось возвращения турбины Siemens для газопровода «Северный поток». Сделано это было для ее дальнейшей передачи России, чтобы восстановить мощности поставки газа. Министр экономики ФРГ Хоберт Хабек сказал, что Германия нуждается в мощностях газопровода для восстановления запасов газа в стране.

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Артем Гафаров