Новак: Россия не будет поставлять нефть в страны, которые введут ценовой потолок на нефть

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть в те страны, которые примут решение ввести ценовой потолок. Вместо этих направлений Россия или переориентирует поставки на рыночно-ориентированных партнеров, или сократит добычу.



— Россия подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус наших взаимоотношений с партнерами. В связи с этим мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка с последующей переориентацией поставок на рыночно-ориентированных партнеров или с сокращением добычи, — передает ТАСС его слова.

Фото: pixabay.com

Новак предупредил, что политизация энергетики, в том числе введение ценовых потолков на энергоресурсы, приведет лишь к дефициту и проблемам с энергообеспечением. Он отметил, что ценовой потолок «как раз является актом беспрецедентного вмешательства в рыночные принципы функционирования нефтяного рынка», что, в свою очередь, неизбежно приведет к падению инвестиций, снижению предложения и дефицита предложения нефти и любых других биржевых товаров, к которым может быть применен данный механизм в будущем.



Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщал, что страны G7 хотят объявить ценовой предел для нефти из России 23 ноября.



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Илина Хакимова