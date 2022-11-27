Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет торговать ресурсами со странами, которые введут потолок цен

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция страны по поставкам нефти и газа при введении потолка цен была озвучена Владимиром Путиным и остается такой же. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, данная позиция все же имеет некоторые нюансы и требует проработки.

— Смотрите, пока мы исходим с вами из заявления президента Путина о том, что с такими странами мы торговать нефтью и нефтепродуктами не будем, и газом не будем. Поэтому пока позиция такая, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в России прорабатывают указ, который запретит российским компаниям и трейдерам, закупающим российскую нефть, продавать ее странам и компаниям, которые ввели ценовой потолок.



На этой неделе вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть в те страны, которые примут решение ввести ценовой потолок. Вместо этих направлений Россия или переориентирует поставки на рыночно-ориентированных партнеров, или сократит добычу.

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Максим Кокунин