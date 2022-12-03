С приходом зимы в Татарстане наблюдается рост заболеваемости COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с начала декабря наблюдается рост числа заболевших коронавирусом. Так, если 30 ноября заболевших было 69, то уже 1 декабря их количество увеличилось до 74.

В дальнейшем тенденция сохранилась: каждый новый день фиксируется на 5 заболеваний больше, чем в предыдущий. Так, 2 декабря выявили 79 заболеваний, а сегодня — 84. При этом именно в последний день осени в Татарстане впервые за 3 месяца зафиксировали смерть от COVID-19.

Фото: статистика «Яндекс»

Стоит отметить, что абсолютным антирекродом по заболеваемости в республике стало 14 февраля этого года. Тогда было зафиксировано сразу 3 970 новых случаев. Из графика заболеваемости видно, что в январе последовал взрывной рост количества выявленных заражений, а сразу после Дня всех влюбленных — такое же стремительное падение.

В более поздний период локальным антирекордом стало 16 сентября. В этот день в Татарстане коронавирус выявили сразу у 998 человек. Тогда же республиканский Минздрав заявил, что не удовлетворен темпами вакцинации, а Роспотребнадзор высказался об отсутствии необходимости более жестких ограничений.

Важно отметить и то, что с ростом заболеваемости примерно на одном уровне держится количество госпитализаций. Так, если 30 ноября в больницах оказались 30 татарстанцев, то уже 1 декабря их количество упало до 25. 2 и 3 декабря госпитализаций было 26 и 24 соответственно.

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Артем Гафаров