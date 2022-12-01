В Татарстане за сутки зарегистрировали 74 случая заражения COVID-19

В Татарстане за последние сутки вновь зарегистрировано 74 новых случая заражения коронавирусом, госпитализированы 25 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 1 декабря в Татарстане зарегистрировано 190 588 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 187 570 человек, в том числе 68 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 007 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты на 1 декабря.

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Максим Кокунин