В Татарстане коронавирусом заболели еще 84 человека

За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 84 жителей Татарстана, сообщает региональный оперштаб. Таким образом заболеваемость продолжает расти с 30 ноября, когда выявили 69 новых случаев. В общей сложности в республике COVID-19 подтвердили у 170 751 человека.

В больницах за прошедший день оказались 24 татарстана, еще 92 — выздоровели. Общее число вылеченных случаев в Татарстане составляет 187 715. Всего заболевание унесло жизни 2 007 жителей республики.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 3 декабря.

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Артем Гафаров