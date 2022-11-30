В Татарстане за сутки зарегистрировали 69 случаев заражения COVID-19

В Татарстане за последние сутки вновь зарегистрировано 69 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 30 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 30 ноября в Татарстане зарегистрировано 190 514 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 187 502 человека, в том числе 20 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 007 человек, за последние сутки зарегистрирован один случай летального исхода.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты на 30 ноября.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин