В Татарстане впервые за три недели выявили случай смерти от коронавируса
В Татарстане от коронавируса скончался еще один человек. Последний раз в республике о летальном исходе, причиной которого стал COVID-19, сообщалось утром 13 ноября.
Всего на 30 ноября в регионе зарегистрировано 2 007 смертей от коронавируса, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.
В республике на сегодняшний день зафиксирован 190 514 случаев COVID-19, из которых 69 — за минувшие сутки. Вылечились от коронавируса 187 502 жителя республики.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты на 30 ноября.
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