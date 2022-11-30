В Татарстане впервые за три недели выявили случай смерти от коронавируса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане от коронавируса скончался еще один человек. Последний раз в республике о летальном исходе, причиной которого стал COVID-19, сообщалось утром 13 ноября.

Всего на 30 ноября в регионе зарегистрировано 2 007 смертей от коронавируса, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

В республике на сегодняшний день зафиксирован 190 514 случаев COVID-19, из которых 69 — за минувшие сутки. Вылечились от коронавируса 187 502 жителя республики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты на 30 ноября.



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Максим Кокунин