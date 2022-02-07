Татарстан выделит 10,1 млн рублей на проект искусственного земельного участка на Казанке

Разработка проекта создания искусственного земельного участка на реке Казанке по улице Сибгата Хакима около центра семьи «Казан» обойдется бюджету Татарстана в 10,1 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.



Общая площадь искусственных земельных участков составит более 14 га. Проект выполнят в два этапа. На первом этапе засыпят правый берег площадью 9,8 га, на втором — еще 4,3 га.

Заказчиком выступает Главинвестстрой РТ. Подать заявку можно до 14 февраля, поставщика определят 16 февраля.

Маргарита Головатенко