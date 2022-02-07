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Татарстан выделит 10,1 млн рублей на проект искусственного земельного участка на Казанке

07:25, 07.02.2022
Татарстан выделит 10,1 млн рублей на проект искусственного земельного участка на Казанке
Фото: realnoevremya.ru

Разработка проекта создания искусственного земельного участка на реке Казанке по улице Сибгата Хакима около центра семьи «Казан» обойдется бюджету Татарстана в 10,1 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.

Общая площадь искусственных земельных участков составит более 14 га. Проект выполнят в два этапа. На первом этапе засыпят правый берег площадью 9,8 га, на втором — еще 4,3 га.

Заказчиком выступает Главинвестстрой РТ. Подать заявку можно до 14 февраля, поставщика определят 16 февраля.

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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