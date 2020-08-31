В Чистополе завершили строительство лицея №2
В Чистополе завершили строительство новой школы. Госстройнадзор РТ выдал заключение о соответствии лицея №2 требованиям проектной документации.
Теперь школу должны ввести в эксплуатацию, после чего она сможет принять учеников.
Лицей №2 рассчитан на 800 мест. Общая площадь здания составила 11 520,6 кв. м. Новая школа позволит разгрузить рядом расположенную гимназию и снизить количество учеников, занимающихся во вторую смену, передает пресс-служба инспекции Госстройнадзора РТ.
Ранее сообщалось, что школа строится в рамках республиканской программы и способствует достижению целей национального проекта «Жилье и городская среда».
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