Стало известно, кто подготовит проект по демонтажу Горбатого моста в Казани

Проектно-изыскательскими работами по демонтажу Горбатого моста через сухую излучину Казанки в Кировском районе Казани займется местное ООО «Новый град». Контракт с компанией заключил Главтатдортранс.



Начальная цена контракта составляла 12,6 миллиона рублей. В итоге он подешевел почти на 10%, до 11,5 миллиона рублей.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компания «Новый град» зарегистрирована в Казани в 2013 году и относится к числу микропредприятий. Руководит и владеет ей Марат Заляев. Чистая прибыль за прошлый год составила 1 миллион рублей, чистые активы — 66,3 миллиона, а выручка — 66,1 миллиона.

В этом году «Новый град» заключил уже семь контрактов, два из которых с Главтатдортрансом. Остальные подписаны с удмуртским Управтодором на проектно-изыскательные работы по ремонту дорог.

Осенью 2021 года стало известно, что Горбатый мост обследуют, чтобы решить, восстанавливать его или демонтировать. «В случае установления необходимости полного демонтажа мост подлежит дальнейшему воссозданию в соответствии с параметрами оригинала», — обращали внимание казанские власти.

На данный момент Горбатый мост в аварийном состоянии, в 1960-х годах его закрыли для движения транспорта, а с 2009-го он недоступен и для пешеходов. Его реконструкция, по оценкам специалистов, невозможна. Решением Министерства культуры Татарстана включен в перечень исторически ценных градоформирующих объектов Казани.

В итоге Горбатый мост решено демонтировать, но затем его воссоздадут. Для этого снимут необходимые замеры, составят 3D-модель моста и оформят обмерные чертежи. После этого приступят к его разборке.

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Татьяна Демина