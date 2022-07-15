Авито опровергло обвинения инициаторов закона о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций

«Авито» опровергло необоснованные обвинения инициаторов законопроекта о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций и электронных досок объявлений. Об этом говорится в заявлении компании в telegram-канале.

Там пояснили, что сегодня в первом чтении были приняты поправки в федеральный закон «О рекламе». В своих выступлениях депутаты затронули некоторые аспекты работы «Авито».

В компании подчеркнули, что все технологические сервисы «Авито» приземлены на территории России, а данные хранятся на российских серверах. За чистотой контента круглосуточно следит команда модерации.

Отдельно в «Авито» подчеркнули, что весной акционер полностью передал управление локальной команде топ-менеджмента, вся прибыль компании остается в стране и идет на развитие сервисов для россиян.

Согласно поправкам, принятым сегодня, размещать информацию на цифровых баннерах можно будет только через специальный сайт, который создаст и будет контролировать единый оператор. Помимо наружной рекламы, оператор будет также отвечать за объявления в интернете о продаже и услугах, которые размещают частные лица. В сервисе онлайн-объявлений «Авито» предостерегли, что такие инициативы «могут в одночасье привести к разрушению целой интернет-отрасли».

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Татьяна Леухина