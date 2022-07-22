IT-сообщество создало петицию с обращением к Госдуме против поправок в закон о рекламе

Российское IT-сообщество создало петицию против поправок в закон о рекламе. Обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину опубликовано на сайте Change.org.



Создатели петиции хотят поддержать коллег из крупнейших интернет-компаний Рунета, к каким относится в том числе сервис «Авито». Согласно поправкам в закон «О рекламе» все публикации объявлений будут проходить только через единого государственного оператора. IT-сообщество считает, что это «поставит крест на бизнесе «Авито» и других платформ («Юла», hh.ru, ЦИАН и др.), парализуя их проекты.

Авторы петиции убеждены — пусть «Авито» формально и не является критической инфраструктурой, но его закрытие «существенно ухудшит жизнь граждан страны». Есть опасения, что десятки тысяч разработчиков после вступления в силу поправок к закону найдут работу в других технологических компаниях мира, а Россия же лишится «успешного бизнеса, кадров, львиной доли налоговых поступлений и удобного сервиса для граждан».

Петиция создана день назад, на данный момент она набрала 1,2 тысячи подписей.

Фото: Максим Платонов

15 июля «Авито» опровергло необоснованные обвинения инициаторов законопроекта о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций и электронных досок объявлений. Тогда же компания указывала, что поправки, которые по сути вводят монополию цифровой наружной рекламы, могут негативно сказаться на интернет-отрасли.

Ущерб от создания единого оператора цифровой рекламы будет колоссальным. Десятки миллиардов рублей — лишь налоги в бюджет, заявил в эфире «Реального времени» управляющий директор вертикали «Авито товары», заместитель генерального директора «Авито» Иван Гуз.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко