«Авито»: непродуманные инициативы могут в одночасье привести к разрушению целой ИТ-отрасли

Фото: Максим Платонов

Сегодня Государственная дума в первом чтении рассмотрит поправки в федеральный закон «О рекламе». Они касаются создания в России единого оператора цифровой наружной рекламы, в управление которого на 30 лет планируют передавать все цифровые рекламоносители в стране.

В «Авито» считают, что указанные поправки, которые по сути вводят монополию цифровой наружной рекламы, могут негативно сказаться на интернет-отрасли.

— Создание больших компаний — лидеров индустрии занимает годы, это долгий кропотливый труд. Устойчивые ИТ-бизнесы, действующие как ответственные работодатели и крупнейшие налогоплательщики, становятся важным фактором для развития экономики страны и роста благосостояния россиян. Непродуманные инициативы, подобные законопроекту о едином операторе досок объявления, могут в одночасье привести к разрушению целой интернет-отрасли. Совершенно непонятно, какова необходимость в таком поспешном и радикальном регулировании индустрии, когда перед ней стоят задачи сохранения рабочих мест, развития сервисов для населения и удержания IT-талантов. Конечно, это вызывает недоумение и разочарование у всех участников отрасли, которые помогали и помогают развивать экономику России, — сообщили «Реальному времени» в «Авито».

В июне в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает ограничение для иностранцев по владению долями в российских онлайн-сервисах по показу рекламы.



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Татьяна Демина