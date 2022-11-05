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Reuters: Россия запросила снятие западных санкций с «Россельхозбанка» для осуществления экспорта зерна

09:09, 05.11.2022
Reuters: Россия запросила снятие западных санкций с «Россельхозбанка» для осуществления экспорта зерна
Фото: pxhere.com

Россия запрашивает снятие всех санкций Запада с «Россельхозбанка» для облегчения экспорта российского зерна, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

— Россия хочет, чтобы Запад ослабил ограничения в отношении государственного сельскохозяйственного кредитора «Россельхозбанка», чтобы облегчить экспорт российского зерна, — приводит сообщение RT.

Также, несмотря на санкции, Москва настаивает на восстановлении «Россельхозбанком» отношений с банками-корреспондентами.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце октября НАТО призвало Россию продлить сделку по вывозу продовольствия из украинских портов.

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Маргарита Головатенко
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