Reuters: Россия запросила снятие западных санкций с «Россельхозбанка» для осуществления экспорта зерна
Россия запрашивает снятие всех санкций Запада с «Россельхозбанка» для облегчения экспорта российского зерна, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.
— Россия хочет, чтобы Запад ослабил ограничения в отношении государственного сельскохозяйственного кредитора «Россельхозбанка», чтобы облегчить экспорт российского зерна, — приводит сообщение RT.
Также, несмотря на санкции, Москва настаивает на восстановлении «Россельхозбанком» отношений с банками-корреспондентами.
В конце октября НАТО призвало Россию продлить сделку по вывозу продовольствия из украинских портов.
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