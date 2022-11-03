Досмотр судов по зерновой сделке планируют усилить

Число проверяющих суда по зерновой сделке инспекторов планируют увеличить, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Стамбуле, знакомый с ситуацией.



Такая мера рассчитана на то, чтобы на входе в Босфорский пролив не было очередей. Это позволит увеличить время, необходимое для тщательного досмотра каждого судна.

22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали зерновую сделку, которая предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.

2 ноября Россия объявила о возобновлении участия в черноморской зерновой инициативе. Днем ранее президент РФ Владимир Путин в разговоре с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Россия вернется в зерновую сделку только после гарантий безопасности со стороны Киева.

В среду в МИД сообщили о четких гарантиях от Украины — атак в Черном море, подобных тем, что уже произошли, больше не будет. Путин дал указания Минобороны возобновить участие в зерновой сделке, но с сохранением права выйти из нее в том случае, если гарантии будут нарушены.



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Маргарита Головатенко