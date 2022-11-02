Любимыми артистами россиян стали Сергей Безруков, Елизавета Боярская, Полина Гагарина и Олег Газманов

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) поделился результатами исследования, в ходе которого стало известно о том, кому из артистов россияне отдают свое предпочтение.

В 2022 году самым лучшим певцом россияне назвали Олега Газманова (14%), а певицей — Полину Гагарину (14%).

В топ-лучших певцов вошли также SHAMAN (Ярослав Дронов) (13%), Николай Басков (9%), Филипп Киркоров (8%), Григорий Лепс и Сергей Лазарев(по 6%); Николай Расторгуев (группа «Любэ») и Лев Лещенко(по 4%).

В топ певиц вошли Алла Пугачева (8%), Валерия (7%), Лариса Долина, Юлия Чичерина (по 5%), София Ротару, Елена Ваенга, Zivert, Пелагея и Земфира (по 4%).

Фото: realnoevremya.ru

Эксперты также не забыли спросить у граждан и об их любимых артистах в сфере театра и кино.

Рейтинг любимых артистов возглавил Сергей Безруков(11%). В топ-3 вошли также Константин Хабенский (9%), Владимир Машков и Сергей Бурунов (по 7%).

Свое признание россияне выразили также Дмитрию Певцову, Евгению Миронову, Александру Петрову и Сергею Пускепалису (по 3%).

Лучшими актрисами респонденты считают Елизавету Боярскую (6%), Светлану Ходченкову (5%), Екатерину Климову, Александру Бортич и Екатерину Гусеву(4%).



В числе других актрис — Чулпан Хаматова, Марина Александрова (по 3%), Юлия Пересильд, Алиса Фрейндлих, Ирина Пегова, Мария Куликова (по 2%).

В последнее время в российском шоу-бизнесе достаточно неспокойно: в конце августа произведения рэпера Мирона Федорова*, выступавшего под псевдонимом Oxxxymiron, потребовал признать экстремистскими исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков; в мае этого года Набережночелнинский суд оштрафовал Моргенштерна* на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков. Рэпера признали виновным по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП России; а в сентябре Минюст России внес в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, артиста и телеведущего Максима Галкина*.



*внесены Минюстом России в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.



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Илина Хакимова