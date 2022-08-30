Прокурор Москвы потребовал признать произведения Oxxxymiron экстремистскими

Фото: wikimedia.org / By Okras

Произведения рэпера Мирона Федорова, выступавшего под псевдонимом Oxxxymiron, потребовал признать экстремистскими исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков, сообщает ТАСС.



— В качестве исковых требований значится признание информационных материалов, распространяемых посредством сети «Интернет», экстремистскими, — утверждают в суде, но не уточняют деталей.

Дата заседания по иску не назначена. После начала спецоперации России на Украине артист уехал из страны и выступил с заявлениями против действий РФ.

Фото: realnoevremya.ru

Следственный комитет России в декабре 2021 года проверял деятельность музыканта после обращения инициативной «группы патриотов» к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, который поручил изучить доводы обращения и дать правовую оценку произошедшему.

В обращении «группы патриотов» указывалось, что в творчестве музыкантов пропагандируется негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов и усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности. После новостей о проверках автор обращения — блогер Дмитрий Якушев — назвал свой текст шуткой и «сатирой на наше время», таким образом отрицая серьезность обращения.

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Маргарита Головатенко