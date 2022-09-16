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Максима Галкина* включили в список физлиц-иноагентов

21:32, 16.09.2022
Максима Галкина* включили в список физлиц-иноагентов
Фото: соцсети

Минюст России внес в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, артиста и телеведущего Максима Галкина*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В обосновании включения указывается «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.

Фото: minjust.gov.ru

В начале сентября Минюст России включил в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, еще шесть лиц, в том числе музыканта и телеведущего Андрея Макаревича* и украинского журналиста Дмитрий Гордона*.

*Физлица, выполняющие функции иностранного агента.

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Татьяна Леухина
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