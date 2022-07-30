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Илон Маск подал встречный иск к Twitter

09:25, 30.07.2022
Илон Маск подал встречный иск к Twitter
Фото: wikipedia.org

Американский предприниматель Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter, сообщает RT со ссылкой на CNBC.

Ранее руководство Twitter подало в суд на миллиардера, чтобы добиться завершения сделки на $44 млрд по покупке социальной сети, поскольку Маск приостановил сделку по причине большого количества бот-аккаунтов на площадке.

13 мая Маск сообщил о приостановке сделки, а 9 июля бизнесмен отказался от покупки. За это время акции компании несколько раз успели обвалиться.

По неизвестной причине Маск попросил суд сохранить в тайне подробности встречного иска.

Фото: pixabay.com

С конца января этого года основатель компаний SpaceX и Tesla потратил на покупку акций Twitter $2,64 миллиарда. Сделки проходили почти каждый день.

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Маргарита Головатенко
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