Илон Маск назвал условие, при котором купит Twitter

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что может купить Twitter, если в компании покажут, каким образом подтверждается подлинность аккаунтов в соцсети.

— Если Twitter просто расскажет о своем методе выборки 100 аккаунтов и покажет, как подтверждается их подлинность, то сделка будет заключена на первоначальных условиях, — написал он в Twitter.

Фото: pixabay.com

В конце апреля появилась информация, что Маск приобрел Twitter за $44 миллиарда. Сообщалось, что после завершения сделки соцсеть станет непубличной компанией. После объявления Маска о том, что он договорился с компанией о ее покупке, состояние бизнесмена уменьшилось на $29 миллиардов.



В мае предприниматель сообщил, что приостановил сделку по покупке соцсети Twitter. Позже компания и Маск подали встречные иски друг к другу.



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Татьяна Леухина