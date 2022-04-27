Илон Маск потерял $29 миллиардов после объявления о покупке Twitter

Состояние основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска уменьшилось на $29 миллиардов в первый день после того, как он договорился с Twitter о покупке соцсети. Данные привел счетчик Forbes Real-Time.

Причина — падение стоимости акций Tesla. По итогам торгов вторника ценные бумаги компании подешевели более чем на 12%. Отмечается, что это сильнейшее суточное падение с февраля 2020 года.

Фото: pixabay.com

О покупке Илоном Маском соцсети стало известно в понедельник. После завершения сделки Twitter будет непубличной компанией.

С конца января этого года основатель компаний SpaceX и Tesla потратил на покупку акций Twitter $2,64 млрд. Сделки проходили почти каждый день.

Татьяна Леухина