В Казахстане поправки в конституцию поддержали 77,18% избирателей

В Казахстане поправки в конституцию на референдуме поддержали 77,18% избирателей. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии республики Нурлан Абдиров.

— Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на республиканский референдум, составило 77,18 процента, а это 6 163 863 человека, от принявших участие в голосовании во всех регионах страны, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: wikipedia.org

Это составило абсолютное большинство в каждом из 17 регионов.

Референдум состоялся вчера. Данные экзитполов показывали, что за внесение поправок проголосовали более 76% казахстанцев.



В марте президент страны Касым-Жомарт Токаев представил программу политических реформ республики. Он предложил уйти от «суперпрезидентства». В конце апреля сообщалось, что поправки в Конституцию Казахстана лишат Нурсултана Назарбаева статуса елбасы (лидера нации).

Татьяна Леухина