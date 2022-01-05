Протесты в Казахстане — Токаев возглавил Совбез вместо Назарбаева

С чего все началось

Протесты в Казахстане не утихают вот уже несколько дней. И если сначала они были относительно мирными, то сегодня переросли в полноценную войну между протестующими и силовиками. Митингующие захватывают здания администраций, жгут полицейские машины (только в Алма-Ате за сегодняшнюю ночь, по сообщениям из соцсетей, сожгли не менее трех десятков автомобилей полиции), нападают на стражей закона и отбирают у них оружие.

Началось все 2 января — в некоторых регионах Казахстана прошли митинги из-за повышения цен на сжиженный газ. С 1 января стоимость литра этого топлива выросла почти вдвое — до 120 тенге ($0,27 — около 20 рублей). Требованием местного населения было понижение цены до 50—60 тенге ($0,13 — примерно 9 рублей).



Власти пошли на этот шаг: вчера правительственная комиссия встретилась на площади Ынтымак в городе Актау с активистами и объявила о снижении стоимости сжиженного газа до 50 тенге. А еще пообещали, что протестующих, находившихся на площади, не привлекут к ответственности.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сначала выпустил заявление в связи со сложившейся ситуацией в стране. Он призвал «проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности».

Фото: tengrinews.kz

— Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет. Нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог, — заявил он.

Что происходило ночью

Но в ночь с 4 на 5 января в Алма-Ате начались стычки протестующих и силовиков. Полицейские стали применять светошумовые гранаты и слезоточивый газ, а митингующие — жечь машины. В результате к утру сотни человек были задержаны, возбуждено больше десятка уголовных дел, пострадавшими, по официальной информации, числятся около 100 полицейских.



Ночью Токаев ввел в Алма-Ате и Мангистауской области чрезвычайное положение и комендантский час. Везде режим чрезвычайного положения будет действовать с 5 по 19 января, а комендантский час — с 23:00 до 7:00.

На время действия режима ЧП усиливается охрана общественного порядка, особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Устанавливаются ограничения на свободу передвижения, в том числе транспорта, у граждан будут проверять личные автомобили и документы, удостоверяющих личность. Из субъектов, где ввели чрезвычайное положение, ограничили въезд и выезд. Еще запрещена организация и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовки. Также запрещена продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ, установлен особый режим оборота лекарств, этилового спирта и алкоголя.

К утру президент Казахстана подписал указ об отставке правительства (как и требовали со вчерашнего вечера протестующие). Он назвал правительство, а также компании «Казмунайгаз» и «Казакгаз» в числе виновных в сложившейся ситуации. Исполнение обязанностей премьер-министра страны возложено на экс-министра финансов Алихана Смаилова. До утверждения нового состава правительства республики министры, отправленные в отставку, продолжат исполнять обязанности.

Президент Казахстана дополнительно поручил ввести государственное регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 180 дней, рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней и т. д.

Фото: t.me/tengrinews

Что происходит сегодня

Решения Токаева не остановили протесты — сегодня утром все снова заполыхало, особенно в Алма-Ате. Президент Казахстана в связи с этим ввел чрезвычайное положение и комендантский час по всей Алма-Атинской области и в Нур-Султане.



В Алма-Ате митингующие пошли на штурм здания городской администрации (акимата). Полицейские не смогли их остановить, и в итоге демонстранты захватили здание, в котором вскоре начался пожар. Там же горят и другие здания — прокуратуры и филиала правящей партии Казахстана Nur Otan.

По данным KazTAG, у акимата Алма-Аты были слышны звуки стрельбы, взрываются светошумовые гранаты. Есть и случаи нападения на бойцов Нацгвардии — пострадали несколько десятков человек. В Сети распространялись видео, на которых протестующие отобрали у силовика автомат.

Корреспондент «Интерфакса» сообщает и о других случаях нападения на военных — их бьют палками, стаскивают с них бронежилеты, забирают оружие и щиты.

Пострадали и пятеро сотрудников скорой помощи — Управление здравоохранения Алма-Аты заявило, что протестующие избивают медицинских работников и громят больницы. Были уничтожены две машины.

Следующей целью протестующих стала резиденция президента в Алма-Ате — здание тоже было захвачено и подожжено. Там же слышны звуки выстрелов.

Согласно последнему сообщению полиции Алма-Аты и коменданта города, было сожжено 120 машин, в том числе 33 полицейских, разгромлено 120 магазинов, 180 кафе и ресторанов, порядка 100 офисов малого и среднего бизнеса. В целом пострадали около 500 гражданских лиц.

В других городах Казахстана протесты идут чуть более мирно, чем в Алма-Ате. Но и там есть пострадавшие. Например, в Актобе тоже захватили здание администрации. Там, по сообщениям СМИ, некоторые полицейские отказались применять к протестующим силу. Тем не менее стычки с силовиками все же происходят. Людей поливают из водомета, слышны взрывы и стрельба. В Атырау некоторые силовики перешли на сторону протестующих. А в Актау захвачен грузовик с военными.

Согласно последним данным, во всем Казахстане отключен интернет. Это подтверждают Netblocks и Globalcheck. Следом в Нур-Султане и Алма-Ате отключили телефонную связь.



Как передает корреспондент «РИА Новости», митингующие в Алма-Ате отобрали у полиции огнестрельное оружие, щиты и дубинки. Силовиков, по его словам, в городе не наблюдается.



По сообщению Orda.kz президент Казахстана в ближайшее время выступит с обращением к народу по республиканским телеканалам. Некоторые из них прекратили вещание — на данный момент сообщается об остановке работы КТК, НТК и «Первого канала Евразия».



А в Алма-Ате теперь горят все этажи здания администрации, подвергшегося нападению протестующих. Как сообщает ТАСС, слышны громкие выстрелы.



Как комментируют ситуацию в России

За развитием ситуации следят в Министерстве иностранных дел России. Данных о пострадавших российских гражданах нет.

— Выступаем за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и диалог, а не через уличные беспорядки и нарушение законов. Именно на это направлены шаги президента Республики Казахстан К.-Ж.К.Токаева по стабилизации ситуации, оперативному решению существующих проблем, в том числе тех, которые содержатся в законных требованиях протестующих. Надеемся на скорейшую нормализацию положения в стране, с которой Россию связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, братские, человеческие контакты, — сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «РИА Новости» заявил, что Казахстан не запрашивал помощь у РФ связи с ситуацией в стране:

— Убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы... Важно, чтобы никто не вмешивался извне.

Полномочное представительство Татарстана в Казахстане продолж­ает работу в штатн­ом режиме

— С волнением следим за происходящим, — сообщил сегодня «Реа­льному времени» полномочный представитель Татарстана в Казах­стане Денис Валеев. — Еще рано что-либо комментировать. Правительство Казахстана отправлено в отставку на фоне массовых протестов против повышения цен на топливо. Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен Алихан Смаилов — ранее первый заместитель премьер-министра Казахстана. Согласно указу президента Токаева, члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабинета министров, — повторил Валеев уже известную информацию.

По словам официально­го представителя Татарстана, ситуация акти­вно обсуждается и простыми гражданами, и поли­тологами — казахстанскими и российскими — «с разных углов на различных электронных площадках». Полномочное представительство Татарстана в Казахстане продолж­ает работу в штатн­ом режиме.



«Я бы предостерег экспертов, которые любят сразу показывать: «Это рука Запада!»

Востоковед, политолог, директор Института российских исследований (Стамбул), руководитель Санкт-Петербургского центра изучения Ближнего Востока, кандидат исторических наук Гумер Исаев заметил нашему изданию, что не считает себя специалистом по Казахстану, но занимался событиями арабской весны и Ближнего Востока.

— История протеста, бунта, социального всплеска или предреволюционная ситуация везде индивидуальна. Но, с другой стороны, в них есть и какие-то общие закономерности», — говорит он. По словам Исаева, ближневосточные и среднеазиатский режимы «все-же схожи»: и там, и там все строится на контроле над экономикой и политической жизнью определенных семейных клановых групп. Также к числу общих черт он относит полное отсутствие оппозиции или имитацию оппозиционных партий и движений. «Как следствие, у протестов нет возможности перетечь в какое-то более приемлемое русло. Поэтому, к сожалению, как только в этих странах начинается какой-то кризис, он неизменно очень быстро переходит в конфликтную фазу. Недовольство долго накапливается и потом мгновенно взрывается, как мы это видели в Египте, — констатирует политолог.

— Казахский протест еще не превратился в полноценную революцию. Она, если использовать марксистский термин, заключается не просто в свержении власти или бегстве президента, премьер-министра, лидера, короля. Это действительно глубокий процесс — изменение правящего класса. Об этом говорить преждевременно. Но масштабность события, безусловно, очень важна, — полагает собеседник нашего издания.

По словам Исаева, в целом пока сложно прогнозировать чем все завершится: «Мы видим на примере ближневосточных конфликтов и событий, что революций порой удалось избежать. В Иордании и других странах тоже были многотысячные выступления и митинги. Но где-то было достаточно снять кабинет министров (то же попытались сделать и в Казахстане), а где-то ситуация вышла из-под контроля».

Эксперт отмечает как немаловажный фактор уровень агрессивности протестующих. Он напоминает, что на Западе тоже бывают очень активные протестные акции: «На улицы выходят миллионы людей и толпы протестующих дерутся с полицией. Тем не менее это не доходит до штурмов административных зданий, потому что наверное, люди понимают, что есть возможность проголосовать на выборах за другого человека, за иную партию и ситуация поменяется. Здесь ситуация не меняется, потому что такой возможности нет. И люди готовы идти на крайние меры».

В целом в геополитической обстановке вокруг России в последние годы подобное происходит все чаще и чаще, подчеркивает востоковед.

— И я бы предостерег многих экспертов, которые любят сразу показывать: «Это рука Запада!». На самом деле, нужно смотреть на собственные ошибки во внешней политике. В том числе в выстраивании отношений с соседними государствами, ближним зарубежьем. Когда, например, мы последний раз мы слышали слово СНГ? Когда-то оно звучало активно, а сейчас его не употребляют. Его, по сути, нет. Мы видим, что все больше и больше стран, которые когда-то находились не под контролем, но хотя бы под культурным и политическим влиянием России, постепенно от этого отходят. Поэтому, я считаю, надо задавать вопросы об их эффективности тем ведомствам и структурам, в том числе исследовательским институтам, которые занимались СНГ. И думать о том, можно ли было предсказать, упредить. И в дальнейшем извлечь уроки из негативных последствий для России. Это очень важно, — убежден он.

Так, Гумер Исаев напомнил, что у нас есть Институт стран СНГ, который возглавляет Константин Затулин, который «больше телевизионный персонаж».

— Где у нас эксперты по Казахстану с большим опытом публикаций, с хорошим подходом к статистике и анализу данных? По-хорошему, должно быть несколько полноценных, качественно действующих институтов наподобие некоторых западных, которые бы занимались этим. Пока же у нас как только возникает вопрос по СНГ, вызывают Владимира Жириновского и того же Затулина, которые в шоу Соловьева едва ли не кидают друг в друга тапками, — с сожалением подытожил спикер.

Что сказал Токаев в новом обращении к нации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с новым обращением. Он сообщил, что несмотря ни на что останется в столице, хотя ранее были слухи о его отъезде.

Токаев также заявил, что с сегодняшнего дня возглавляет Совет безопасности Казахстана. До сих пор пожизненным председателем Совбеза был Нурсултан Назарбаев.

— Буду действовать максимально жестко, — заявил Токаев.

Полное заявление Токаева приводит Baza.

Текст дополняется

Дарья Пинегина, Любовь Шебалова