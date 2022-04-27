Нурсултана Назарбаева лишат привилегий и статуса елбасы

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Поправки в Конституцию Казахстана лишат Нурсултана Назарбаева статуса елбасы (лидера нации). Вместе с этим будет отменен закон о первом президенте, который наделяет его большими привилегиям и обязывает правительство согласовывать с ним векторы внешней и внутренней политики. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Казахстана Ерлан Кошанов, сообщает Tengri News.

— Поправками исключается статус елбасы. В Конституции остается роль Назарбаева как основателя государства. После принятия этой нормы конституционный закон о первом президенте тоже утратит силу, — рассказал Кашанов.



Ерлан Кошанов. Фото: Акимат Карагандинской области

Предлагаемые поправки не лишают Назарбаева всех привилегий. В стране продолжит действовать закон об экс-президентах, который дает право на социальное обеспечение, государственную пенсию и защиту чести и достоинства. Местные депутаты предлагали оставить в Конституции Казахстана упоминание Назарбаева как основателя независимого Казахстана. Нерешенным остается вопрос о том, как будут вноситься поправки в Конституцию — на референдуме или по решению парламента.

В январе парламент Казахстана лишил Назарбаева статуса пожизненного председателя Совета безопасности страны и Ассамблеи народов Казахстана. Еще позже он отказался он председательства в правящей партии «Нур Отан» в пользу нынешнего президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: kremlin.ru

Вместе с этим более 80% опрошенных жителей Казани проголосовали за то, чтобы вернуть улице Назарбаева старое название — Эсперанто. Еще 10% предложили выбрать улице новое название, а за сохранение проголосовали только 4%. В исполкоме Казани, однако, просьбы жителей не услышали и решили ничего не менять. В ведомстве сообщили, что переименование приведет к большой бумажной волоките, связанной с перерегистрацией организаций и физических лиц.

Скриншот голосования

Отстранение Назарбаева от всевозможных должностей началось после того, как в Казахстане вспыхнули массовые беспорядки из-за повышения цен на сжиженный газ в начале 2022 года. Довольно быстро протесты распространились по всей стране, а в лозунгах появились требования о свержении правительства. Токаев эту просьбу протестующих выполнил и отправил правительство Казахстана в отставку.

Артем Гафаров