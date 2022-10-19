Совфед утвердил указ о введении военного положения в четырех регионах

Совет Федерации утвердил указ президента России Владимира Путина о введении военного положения в четырех новых российских регионах. Решение принято единогласно, передает ТАСС.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с 20 октября. В приграничных с Украиной и новыми регионами регионах введен средний уровень реагирования. Такой режим объявлен в Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе.



Фото: kremlin.ru

Глав регионов России наделят дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Высшие должностные лица регионов России должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержанию общественного порядка, повышению устойчивости работы экономики, промышленности, налаживанию и расширению выпуска продукции, необходимой для спецоперации.



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Татьяна Леухина