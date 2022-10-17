В Казани детям мобилизованных граждан выдали 650 карт «Батыр»
В Казани дети мобилизованных граждан получили 650 карт «Батыр». По ним они бесплатно могут посещать учреждения культуры и спорта.
489 детей начали получать бесплатное питание в школах. 285 родителей подали заявление на освобождение от абонентской платы в детсадах.
15 семей мобилизованных казанцев обратились по вопросу отдыха детей в муниципальных лагерях во время осенних каникул.
Горячая линия «Доброй Казани» обработала 584 заявки от семей мобилизованных. 24 семьи взяли под патронаж, сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии столицы Татарстана.
На субботнем совещании президент Татарстана Рустам Минниханов призвал поддерживать семьи военнослужащих и мобилизованных. Особое внимание, по его словам, необходимо уделять семьям погибших военных.
В республике установили единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка жителя республики, призванного на военную службу по мобилизации. Средства выделяются из резервного фонда правительства. Эта выплата не учитывается при предоставлении иных льгот.
Напомним, меры поддержки детей мобилизованных казанцев начали действовать с 10 октября.
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