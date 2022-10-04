Совфед одобрил ратификацию договоров о вхождении в состав России новых территорий

Совет Федерации единогласно ратифицировал договоры о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

Вчера Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил проекты конституционных законов о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. 2 октября Конституционный суд России одобрил вхождение в состав страны четырех новых субъектов. Помимо ратификации договоров, нижняя палата парламента вчера приняла федеральный конституционный закон о принятии новых территории в состав России.

30 сентября в московском Кремле состоялось подписание договоров о вхождении в состав России новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Свои подписи под документами поставили глава государства Владимир Путин и главы присоединенных территорий. В подписанных договорах о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей границами новых субъектов России определяются границы этих территорий на день образования.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина