Границы новых регионов России определяются границами их территорий на день образования
В подписанных договорах о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей границами новых субъектов России определяются границы этих территорий на день образования.
— Пределы территории [региона] определяются границами территории [региона], существовавшими на день ее образования и день принятия в Российскую Федерацию и образования в составе Российской Федерации нового субъекта, — указано в документе.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму проекты федеральных конституционных законов о вхождении в состав России новых регионов, а позже на ратификацию были переданы и сами договоры с властями ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
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