Комитет Госдумы одобрил принятие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил проекты конституционных законов о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Это было сделано перед пленарным заседанием палаты, передает «РИА Новости». Документы по новым территориям рассмотрят на сегодняшнем заседании, оно анонсировано на 14.00.

Фото: duma.gov.ru

2 октября Конституционный суд России одобрил вхождение в состав страны четырех новых субъектов: Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.



В подписанных договорах о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей границами новых субъектов России определяются границы этих территорий на день образования.

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Татьяна Леухина