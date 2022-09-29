Пункт вакцинации у станции метро «Яшьлек» в Казани закрыли из-за низкой востребованности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани с сегодняшнего дня из-за низкой востребованности завершил работу мобильный пункт вакцинации у станции метро «Яшьлек». Прививку против коронавируса и гриппа горожане могут сделать у станций «Козья слобода», «Авиастроительная» и «Проспект Победы».

Мобильные пункты вакцинаций у станций метро работают каждый день с 8.00 до 18.30. Перерыв — с 13.00 до 14.00, сообщает пресс-служба Управления здравоохранения Казани.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, мобильные пункты вакцинации возле четырех станций метро в Казани начали работать 12 сентября. Изначально они работали до 19.00. С 27 сентября время работы сократили на полчаса.



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Татьяна Демина