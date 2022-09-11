К многоуровневому паркингу кабмина Татарстана построят сети водоотведения за 1,6 миллиона рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

На строительство сетей водоотведения к многоуровневому служебному гаражу для автотранспорта кабинета министров Татарстана на ул. Подлужнй в Казани, потратят 1,6 миллиона рублей. Такую сумму казанское МУП «Водоканал», которое занимается поиском подрядчика, готово потратить из собственных средств.



На строительство сетей водоотведения отводится месяц с момента заключения контракта. Требуемая гарантия на выполненные работы — 5 лет. Их цель — подключение объекта к инженерным сетям водоотведения.

Протяженность сетей d-110мм — 180,2 погонных метра, d-225мм — 13 погонных метров. Общая длина — 193,3 погонных метра.

Фото: Максим Платонов (архив)

Подрядчик обязан применять при работах новые материалы и оборудование ранее не использованные и не обремененные правами третьих лиц, требует «Водоканал». Он же должен выполнить фотофиксацию объекта до начала проведения работ, во время и после выполнения этапов с предъявлением цветных фотографий.

В конце прошлого года «Реальное время» писало, что на строительство многоуровневого служебного паркинга для татарстанского правительства потратят 741 миллион рублей. Такую сумму выделили из бюджета республики.

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Татьяна Демина