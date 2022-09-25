В Татарстане за неделю заболеваемость коронавирусом снизилась почти на 10%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 19 по 25 сентября выявили 6 229 случаев коронавируса. Это на 8,2% меньше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

С 12 по 18 сентября в Татарстане зарегистрировали 6 787 случаев инфицирования, что в 1,6 раза больше, чем за предыдущие семь дней. С 5 по 11 сентября число зараженных составило 4 542.



О снижении заболеваемости коронавирусом в Татарстане сообщил в субботу президент республики Рустам Минниханов. Вместе с этим он указал, что «важно не расслабляться», и призвал продолжать работу по вакцинации и ревакцинации, а также строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, в том числе носить маски.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

На 25 сентября в Татарстане зафиксировано 176 726 случаев COVID-19. Вылечились от коронавируса за это время 167 192 жителя республики. Умерли 2 004 человека.



Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 25 сентября читайте в подборке интернет-газеты.



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Татьяна Демина