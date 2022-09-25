В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 783 случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 783 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализировали еще 62 человека. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 25 сентября в Татарстане зафиксировано 176 726 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 167 192 человека, в том числе 1 038 за минувшие сутки.

Умерли за весь период от коронавируса 2 004 татарстанца. За сутки летальных случаев не зарегистрировали.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко