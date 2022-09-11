За неделю коронавирусом в Татарстане заразились 4,5 тысячи человек

Фото: Максим Платонов

В Татарстане с 5 по 11 сентября выявили 4 542 случая заражения коронавирусом. Это в 1,8 раза больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.



С 29 августа по 4 сентября в республике коронавирусом заразились 2 548 человек. С 22 по 28 августа в Татарстане COVID-19 выявили у 1 086 жителей, а с 15 по 21 августа — у 739.

По состоянию на 11 сентября в Татарстане зарегистрировано 163 710 случаев коронавируса. Вылечились от него с начала пандемии 152 888 человек, умерли — 2 003.

Несмотря на рост числа заражений, власти Татарстана усиливать антиковидные ограничения не планируют, уверяет вице-премьер Татарстана и глава республиканского оперштаба по борьбе с заболеванием Лейла Фазлеева. «Все необходимые мероприятия введены и работают», — сообщила она «Реальному времени».

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 11 сентября читайте в подборке интернет-газеты.



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Татьяна Демина