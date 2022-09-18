Заболеваемость COVID-19 в Татарстане выросла в 1,6 раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с 12 по 18 сентября выявили 6 787 случаев заражения COVID-19. Это в 1,6 раза больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

Заболеваемость COVID-19 в Татарстане продолжает расти — за сутки выявляют почти тысячу новых случаев. С 29 августа по 4 сентября коронавирусом заразились 2 548 жителей республики, а с 5 по 11 сентября число зараженных выросло почти в два раза — 4 542 случая.



Несмотря на рост заболеваемости, в Татарстане не планируют усиливать антиковидные ограничения. Как рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина, «ситуация на сегодняшний день управляемая».



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всего на 18 сентября в Татарстане зарегистрировано 170 497 случаев COVID-19. Вылечились с начала пандемии 161 008 жителей республики, умерли 2 003 заболевших.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 18 сентября читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Демина