Главное о коронавирусе на 25 сентября: заболеваемость в России на верхнем плато, а в Татарстане она снижается

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Прирост числа заражений COVID-19 в Татарстане начал замедляться

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 783 человек. Всего на 25 сентября в республике зарегистрировано 176 726 случая коронавируса. Выздоровели за весь период 167 192 человека, за минувшие сутки — 1 038. Всего скончались 2 004 татарстанца, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 62 человека.

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что за последнюю неделю в республике начал снижаться уровень заболеваемости коронавирусом. Несмотря на это, «важно не расслабляться». Он призвал продолжать работу по вакцинации и ревакцинации, а также строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, в том числе носить маски.



Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Также Рустам Минниханов заверил, что в Татарстане есть все необходимые лекарства для лечения COVID-19. «Надо стараться, во-первых, не заразиться, а во-вторых, если это произошло — вовремя заметить симптомы болезни и начинать лечение», — сказал он.

После перенесенного коронавируса дети поступают в больницу с самыми разнообразными осложнениями: и на сердечно-сосудистую систему, и на легкие, и на иммунную систему, несмотря на то, что болели относительно легко, рассказала «Реальному времени» гематолог казанской городской детской больницы №1 Ольга Наумова. У некоторых несовершеннолетних в постковидный период развиваются неспецифические лимфаденопатии или появляются другие патологические состояния.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Эксперт назвал невысокой смертность от COVID-19 в России

За последние сутки в России выявили 46 758 случаев коронавируса, выздоровели 45 908 человек. Таким образом, число случаев за все время выросло до 20 792 921, а выздоровевших — до 19 756 507. Госпитализировали за сутки 1 936 пациентов. Умерли 95 россиян за сутки. За весь период в России от коронавируса скончались 386 757 человека.

Заболеваемость COVID-19 в России сейчас находится на верхнем плато, утверждает главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, летальность от заражения вирусом невысокая — порядка 50 тысяч россиян за сутки заболевают и около 100 человек умирают.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Челябинской области 25 сентября зарегистрировали резкий скачок суточного прироста новых случаев коронавируса. Выявили 1 243 заразившихся жителя региона, что на 71 заболевшего больше, чем за предыдущие сутки.

В мире сделали более 12,25 миллиарда инъекций вакцины против COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09.22 (мск) заразились 614 869 007 раза, 6 536 507 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (96 065 161). На второй строчке — Индия (44 568 114), на третьей — Франция (35 304 648), на четвертой — Бразилия (34 624 427), на пятой — Германия (32 952 050).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 056 409). За ними следуют Бразилия (685 750), Индия (528 510), Россия (378 840, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 043).



За последние 28 дней в мире выявили 14 288 437 случаев заражения коронавирусом, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Лидирует по приросту заболевших Япония, где за этот период зафиксировали 2 639 317 случаев инфицирования.

В мире за время пандемии сделано 12 252 898 653 инъекции вакцины против COVID-19. Из них 119 736 550 введены за последние 28 дней, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Массовые отмены рейсов стали нормой для авиакомпаний КНР после начала пандемии, написало китайское издание National Business Daily. Такое заявление появилось после того, как к 22 часам 21 сентября коэффициент отмененных полетов составил почти 60%.

Татьяна Демина