Рустам Минниханов: показатель заболеваемости коронавирусом в Татарстане начал снижаться

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что за последнюю неделю в республике начал снижаться уровень заболеваемости коронавирусом. Однако, несмотря на это, он призвал руководителей муниципалитетов и жителей не терять бдительность, сообщает пресс-служба главы региона.

— Несмотря на определенный спад заболеваемости, важно не расслабляться. Необходимо продолжать работу по вакцинации и ревакцинации, строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, — сказал он.

Минниханов отметил, что важно продолжать соблюдать масочный режим на тех предприятиях и в организациях, где работают с населением и где имеет место быть скученность людей. Кроме того, носить маски важно и там, где наблюдается рост числа заболевших среди работников предприятий, добавил он.

— В республике есть все необходимые лекарства для лечения новой коронавирусной инфекции. Надо стараться, во-первых, не заразиться, а во-вторых, если это произошло — вовремя заметить симптомы болезни и начинать лечение, — заключил президент.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в конце августа Рустам Минниханов поручил возобновить работу оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.



— Необходимо активизировать работу по вакцинации. Все необходимое для этого в республике есть. Обращаюсь к руководителям трудовых коллективов, к представителям бюджетной сферы — все санитарно-эпидемиологические требования должны быть соблюдены, в том числе масочный режим. Берегите себя и своих близких, — заявил он.



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Максим Кокунин