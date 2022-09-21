Министр обороны Шойгу поручил приступить к исполнению указа о частичной мобилизации

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Министр обороны Сергей Шойгу поручил приступить к исполнению указа президента России о всеобщей мобилизации.



— <…> директива мною подписана, задания регионам определены, указания Генштаба по порядку проведения мобилизационных мероприятий в войска и силах отданы, поручаю приступить к исполнению, — сказал он.

Шойгу сделал ряд новых заявлений касательно частичной мобилизации. По его словам, мобилизованные граждане будут иметь статус контрактников и соответствующий уровень довольствия. Он отметил необходимость усиления охраны участков оповещения, пунктов приема и сбора граждан для частичной мобилизации.

Он подчеркнул, что «база мобилизационного развертывания соединений и воинских частей, военных комиссариатов и аппарат усиления к мобилизации готовы».

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Он опубликован на сайте Кремля. «Реальное время» приводит его текст полностью. Частичная мобилизация в России объявлена с сегодняшнего дня. Главам регионов России поручили обеспечить призыв на службу по мобилизации.



Министр обороны России Сергей Шойгу выступил после объявления частичной мобилизации. «Реальное время» опубликовало его полное интервью.

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Маргарита Головатенко